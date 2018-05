Deel dit artikel:











Verkeerschaos rondom Den Haag CS na ongeluk A12 (Foto: ANP)

DEN HAAG - In Den Haag is tijdens de dinsdagavondspits extreme verkeersdrukte ontstaan, nadat op de A12 een ongeluk was gebeurd. Het verkeer moest omrijden en is vervolgens muurvast komen te staan rondom de Binckhorst en Den Haag Centraal. Het buskeer van HTM komt de verkeerdrukte nauwelijks door. Bus 24 en 26 moeten omrijden. Bus 28 rijdt niet.

De HTM laat weten dat bus 24 richting Kijkduin de haltes Prins Clauslaan en Koningin Marialaan overslaat. Lijn 26 stopt niet bij: Goudriaankade richting Voorburg Station

Wegastraat

Zonweg

Melkwegstraat

Saturnusstraat

Maanweg

Voorburg Station richting Voorburg Station

Na het ongeluk op de A12 werden meerdere rijstroken afgesloten. Inmiddels is de weg weer vrij. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat duurt het wel nog even voordat de verkeersdrukte is opgelost. Bestuurders moeten rekening houden met zeker een uur vertraging.