ZZ Leiden moet Nederlands landskampioenschap aan Groningen laten

LEIDEN - ZZ Leiden heeft dinsdagavond ook de vierde wedstrijd om het Nederlands landskampioenschap verloren en moest daardoor de titel aan Donar Groningen laten. De ploeg uit de Sleutelstad verloor het laatste duel in de best-of-seven-serie met 66-73 van de noorderlingen.

Leiden stond vanaf het eerste moment achter in eigen huis. Na een 13-22 achterstand in het eerste kwart, liepen de bezoekers in het tweede kwart over de thuisploeg heen. Met maar liefst 24-44 gingen beide teams de rust in.

ZZ Leiden kwam sterk terug na de verplichte pauze en zag halverwege het derde kwart een acceptabel verschil van zes punten op het scorebord. Daarna ging de wedstrijd gelijk op en won Groningen het duel met zeven punten verschil. Het laatste landskampioenschap van Leiden stamt uit 2013. Groningen behaalde de vierde titel in vijf jaar.

Derde in competitie

Leiden eindigde in de reguliere competitie als derde maar versloeg nummer twee Landstede uit Zwolle in de halve finale van de play-offs met 4-0. Groningen boekte hetzelfde resultaat in de andere halve finale tegen Rotterdam. Voor de ploeg uit het noorden van het land is het sowieso al een successeizoen. Ze werden in de Europe Cup pas in de halve finale uitgeschakeld.

ZZ Leiden - Donar Groningen 66-73



Q1 13-22

Q2 24-44

Q3 49-59

Q4 66-73

