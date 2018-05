Deel dit artikel:











Russische kunsthandelaren vechten om potentieel miljoenenschilderij in Wassenaar Zelfportret Kazimir Malevich (Niet het schilderij van de rechtszaak) (Foto: ANP)

WASSENAAR - Twee Russische kunsthandelaren vochten dinsdag bij de kortgedingrechter in Den Haag om een schilderij dat bij een restaurateur in Wassenaar ligt. Het kunstwerk uit 1919 kan tientallen miljoenen euro's waard zijn. Mogelijk is het gemaakt door de Russische avantgardist Kazimir Malevich (1878-1935).

Handelaar Dmitri Shushkalov uit Moskou liet het schilderij opknappen bij Redivivus in Wassenaar. Maar omdat de Rus de rekening van de werkzaamheden aan het schilderij niet zou hebben betaald, is het werk nog niet aan hem teruggegeven. Inmiddels heeft ook een tweede Russische kunsthandelaar, Leonid Kuropatkin, zich gemeld. Hij zegt voor de helft eigenaar te zijn van het schilderij. Shushkalov zou in 2010 met deze handelaar afgesproken hebben dat hij bij verkoop van het schilderij vijftig procent van de opbrengst zou krijgen.

Beslag leggen Om zeker te zijn van het geld, heeft Kuropatkin beslag laten leggen op het kunstwerk. Dat betekent dat het schilderij alsnog niet van Shushkalov is als hij de rekening bij het restauratieatelier heeft betaald. Bij de kortgedingrechter eiste Shushkalov dinsdag daarom dat het beslag wordt opgeheven. Volgens de advocaten van Shushkalov is er met de andere Russische handelaar een overeenkomst gesloten over een ander schilderij. Dat werk zou andere afmetingen hebben. Volgens de advocaten is er beslag gelegd op het verkeerde schilderij.

De advocaten van Kuropatkin zeggen juist dat het schilderij op heel veel punten overeen komt met het mogelijke miljoenenwerk dat nu in Wassenaar ligt. De rechter doet over ruim twee weken uitspraak in de zaak.

