West Wekker: Den Haag heeft een coalitieakkoord en natte voeten door de regen

DEN HAAG - Goedemorgen! In de West Wekker van woensdag 30 mei staat het laatste nieuws op een rij. In grote delen van de regio viel gisteren veel regen. Vooral in De Lier was de overlast groot. En in garageboxen in Waddinxveen brak brand uit. De woning tegenover de brandende boxen werd ontruimd.

1. Noodweer voorbij: veel wateroverlast in de regio

Sinds dinsdagmiddag 15.00 uur gold code oranje. Het KNMI waarschuwde voor zware onweersbuien met daarbij plaatselijk veel regen. Vooral in De Lier hadden mensen last van het vele water. Vandaag verwacht het KNMI weer fikse onweersbuien in onze regio.

2. Uitslaande brand garaboxen in Waddinxveen

De woning tegenover de garageboxen werd ontruimd. Boven het terrein waren na de brand dikke, zwarte wolken te zien. De brandweer adviseerde buurtbewoners ramen en deuren dicht te doen.

3. Dit is het opvallendst in de nieuwe plannen voor Den Haag

Het nieuwe coalitieakkoord werd gisteren gepresenteerd. Het boekwerk van 88 pagina's werd door Omroep West gelezen. De belangrijkste punten werden eruit gehaald.

4. OM: Medewerker telersvereniging moet cel in om fraude met tomaten

De voormalig medewerker verkocht tomaten van aangesloten telers aan verschillende afnemers. De medewerker zou één van de afnemers hebben bevoordeeld door die klant een lagere prijs te laten betalen voor de tomaten. In ruil voor de lagere prijzen, zou de verdachte zelf een gift van 850.000 euro hebben ontvangen.

5. Raad van State oordeelt over gebiedsverbod van imam Fawaz

De minister van Justitie en Veiligheid legde Fawaz Jneis afgelopen zomer een gebiedsverbod op voor de Schilderswijk en Transvaal in Den Haag. Vandaag oordeelt de Raad van State over dat gebiedsverbod.

Het weer: Geregeld zon, maar ook een bui. Het wordt maximaal 27 graden.

Vanavond op TV West: Goed Geld

Hoewel de Nutsspaarbank al 25 jaar uit het straatbeeld verdwenen is, roept het nog steeds herinneringen op bij spaarders en medewerkers. Tweehonderd jaar geleden – in 1818 - wordt de Nutsspaarbank opgericht. De bank maakt sparen voor ‘de gewone burger’ mogelijk. In 1992 verdwijnt de Nutsspaarbank. Het geld en de gebouwen gaan over in een stichting: Fonds 1818. Anno 2018 zet dit Fonds zich nog steeds in voor een betere maatschappij door het geven van geld, advies en begeleiding. In de tiendelige serie Goed Geld duikt stadshistoricus Wim Willems in de archieven op zoek naar verhalen over de geschiedenis van de bank. TV West-presentatrice Debby Roukens gaat langs bij de mooie maatschappelijke projecten die Fonds 1818 ondersteunt.

In deze aflevering

Debby is op bezoek bij manege Creayenburch in Nootdorp waar mensen met een lichamelijke en geestelijke beperking heerlijk paardrijden. Verder in de uitzending gaat Debby op pad met Aya uit Irak en Ibticem uit Syrië. De kinderen zitten in het AZC aan de Lange Kleiweg in Rijswijk en krijgen dansles en pinanolessen bij de stichting Trias. Stadshistoricus Wim Willems duikt in de geschiedenis van het hoofdgebouw van de Nutsspaarbank te ’s-Gravenhage - het prachtige pand op de Riviervismarkt. Loek van der Ende groeit op in de jaren vijftig in Rijswijk. Het gezin heeft niet veel te besteden en voor Loek is het dan soms lastig om van zijn spaarpot af te blijven.