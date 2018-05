Deel dit artikel:











Uitslaande brand garageboxen in Waddinxveen De brand gaat gepaard met flinke rookontwikkeling | Foto: Regio 15

WADDINXVEEN - Op een bedrijventerrein aan de St. Victorstraat in Waddinxveen is dinsdagavond een uitslaande brand uitgebroken. Er zijn meerdere garageboxen in de fik gevlogen. Rond 23.40 uur had de brandweer het vuur onder controle.

De woning tegenover de brandende garageboxen en de bedrijven ernaast zijn ontruimd. Volgens een woordvoerder was er geen reden om extra maatregelen te treffen. Boven het terrein waren tijdens de brand dikke, zwarte wolken te zien. De brandweer adviseerde buurtbewoners ramen en deuren dicht te houden. In de garage staan auto's en opslagmateriaal. Om hoeveel auto's het gaat, kan de brandweer niet zeggen. Volgens de woordvoerder is er van de inhoud niks meer over. De boxen zijn gesloopt om de laatste bluswerkzaamheden te versnellen. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan.