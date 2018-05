Deel dit artikel:











Uitslaande brand in garage in Waddinxveen De brand gaat gepaard met flinke rookontwikkeling | Foto: Regio 15

WADDINXVEEN - In een autogarage aan de St. Victorstraat in Waddinxveen is dinsdagavond een brand uitgebroken. Volgens de brandweer gaat het om een garage van een woning. Er zijn dikke, zwarte rookwolken boven het gebouw te zien

De brandweer is ter plaatse en probeert het vuur onder controle te krijgen, zegt een woordvoerder. Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Ook kan de brandweer nog niet zeggen of buurtbewoners geëvacueerd moeten worden.