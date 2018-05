Deel dit artikel:











OM: Medewerker telersvereniging moet cel in om fraude met tomaten Tomaten in een kas in Honselersdijk (Foto: Omroep West/Renske van der Zalm)

WESTLAND - Tegen een voormalig medewerker van een telersvereniging in het Westland is een gevangenisstraf geëist. De medewerker wordt verdacht van fraude bij de handel in tomaten. Twee anderen, die ook betrokken zouden zijn geweest bij de fraude, hoorden ook celstraffen tegen eisen.

De voormalig medewerker van de telersvereniging verkocht tomaten van aangesloten telers aan verschillende afnemers. Hij moest ervoor zorgen dat de telers een zo goed mogelijke prijs voor hun tomaten kregen. De medewerker zou één van de afnemers hebben bevoordeeld door die klant een lagere prijs te laten betalen voor de tomaten. In ruil voor de lagere prijzen, zou de verdachte zelf een gift van 850.000 euro hebben ontvangen. De afnemer die minder hoefde te betalen, was het bedrijf van de twee andere verdachten. Zij maakten het geld over naar de medewerker van de telersvereniging, zegt het Openbaar Ministerie (OM). Daarvoor waren volgens de officier van justitie valse facturen opgemaakt.

Vertrouwen geschonden Het OM verwijt de medewerker dat hij het vertrouwen van de telers ernstig heeft geschonden. Zij dachten dat hij hun tomaten voor een zo goed mogelijke prijs zou verkopen. 'Vertrouwen is kostbaar, letterlijk en figuurlijk', zeiden de officieren van justitie dinsdag in de rechtbank. De twee medeverdachten wordt aangerekend dat ze de verdachte zouden hebben omgekocht en dat ze meewerkten aan de witwasconstructie. 'Die was opgetuigd om de steekpenningen zo onopvallend mogelijk aan de verdachte te geven', zegt het OM.

Drie jaar cel Tegen de voormalige commercieel medewerker is een gevangenisstraf geëist van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Een medeverdachte moet als het aan het OM ligt 40 maanden de cel in, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Tegen de andere verdachte werd een straf van 24 maanden geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk.