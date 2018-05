ROC Mondriaan kiest daklozenkapper en kostuumontwerpster tot Ambassadeurs 2018

DEN HAAG - Beiden waren er beduusd van, Ruthley Beem en Sanne Blijleven die dinsdag door het bestuur van ROC Mondriaan Den Haag werden uitgeroepen tot Mondriaan Ambassadeurs 2018.

Samen met Ruthley en Sanne werden nog negen andere ambassadeurs van de opleidingen van ROC Mondriaan in het zonnetje gezet tijdens een feestelijke show aan het Leeghwaterplein in Den Haag.

Allen zijn het studenten en cursisten waar Mondriaan trots op is; jonge mensen die zich onderscheiden. Niet alleen vanwege mooie schoolresultaten, maar ook en vooral vanwege hun maatschappelijke prestaties naast school of tijdens hun stage.



Kapper Ruthley knipt daklozen gratis

Ruthley Beem (26) uit Den Haag rondt dit jaar de opleiding kapper af bij de School voor Uiterlijke verzorging en heeft onlangs nog een barbierscursus gevolgd in Finland. Hij wil zich vooral bekwamen als herenkapper. Ook doet hij veel aan bijzondere projecten, zoals daklozen benaderen voor een gratis knipbeurt.

Na bij andere roc's te zijn afgewezen, kreeg Ruthley van ROC Mondriaan in Den Haag een kans die hij met beide handen aanpakte. Hij heeft nu bijna altijd zijn kapperskoffer bij zich: 'Mijn leven zit hierin'. Hij ontwerpt ook T-shirts en bij aankoop krijg je er twee: eentje voor jezelf en eentje om aan iemand te geven die het minder breed heeft. Dan moet je wel op een kaartje een positieve boodschap voor die persoon schrijven.



Modestudent Sanne doet aan Cosplay

Modestudent Sanne Blijleven (20) uit Alphen aan de Rijn maakt in haar vrije tijd Cosplay creaties. Cosplay is een vorm van performance art waarbij de deelnemers gebruikmaken van kostuums en accessoires om een bepaald personage of idee uit te beelden. Als winnaar van de voorrondes heeft Sanne in 2017 Nederland vertegenwoordigd op de wedstrijd 'European Cosplay Gathering' in Parijs. Ze haalde een tweede plaats tijdens de Skills wedstrijden in Zwolle.

Het bestuur van ROC Mondriaan heeft dit jaar twee nummers één gekozen uit de 18.000 studenten die zij opleidt. Dat heeft alles te maken met de landelijke Ambassadeursshow dit najaar. Sanne zit dan nog op school terwijl Ruthley na dit studiejaar al klaar is. Daarom vertegenwoordigt Sanne het ROC Mondriaan daar dit najaar.

