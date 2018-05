'Wie is mentaal het sterkst?' Mark Slats klaar voor unieke solo zeilrace om de wereld

WASSENAAR - Hij kreeg de bijnaam de 'Gentle Giant' nadat hij in januari het wereldrecord oceaanroeien op zijn naam zette. En nu is hij alweer toe aan een nieuwe uitdaging, in een zeilboot dit keer. Mark Slats uit Wassenaar start op 1 juli met de Golden Globe Race, een solo zeilrace om de wereld. Hij is druk bezig met de voorbereidingen.

Maverick. Dat is de naam van de zeilboot waarmee Mark Slats de tocht der tochten gaat wagen. De naam staat er nog niet op. Het schip is net geschilderd en de stickers moeten er nog op geplakt worden. Het is één van de laatste dingen die nog moeten gebeuren voordat de 36 voeter klaar is voor de Golden Globe Race. 'Nog wat laatste schilderwerk, even opruimen en volgende week gaan we alles aan boord doen', zegt Slats. 'Al het eten, alle proviand, alle zeilen. Al dat soort dingen.'

En als de Maverick dan bevoorraad is, wordt uiteindelijk koers gezet richting Les Sables d'Olonne in Frankrijk, waar de 19 deelnemers aan de Golden Globe Race van start zullen gaan. Het is een unieke zeilwedstrijd. Hij is maar één keer gevaren, in 1968. 'Het was eigenlijk een race om te kijken of het überhaupt mogelijk was om solo non-stop rond de wereld te zeilen. Toen had nog nooit iemand dat gedaan', aldus Slats. 'Er kwamen tien boten aan de start en uiteindelijk heeft één het gehaald.'

Sindsdien is de race nooit meer gehouden. Tot nu. Bijzonder is dat de winnaar van de eerste en enige Golden Globe Race, Robin Knox Johnston, ook aanwezig zal zijn bij deze editie. Al zeilt hij niet mee. De deelnemers komen uit alle hoeken van de wereld. Mark is de enige Nederlander: 'Mijn concurrentie zijn de beste zeilers van de wereld, dus dat is hele zware concurrentie deze race... Maar ik ga alles geven!'

Tijdens de Golden Globe Race gelden strenge regels. Slats: 'Alles wat je in 1968 aan boord had, mag je nu ook aan boord hebben. Het is zonder moderne technieken. Behalve als het gaat om veiligheid. Er is bijvoorbeeld wel een modern reddingsvlot en een tracker. Maar verder is het zonder GPS, zonder computers, zonder moderne filmcamera's. Het is echt old school.'

En daar zit voor Mark Slats ook de uitdaging in. 'Het gaat niet om de laatste foefjes in de kunststof- of carbonindustrie, zoals bij bijvoorbeeld de Volvo Ocean Race. Deze race gaat het om de man die aan boord zit. Hoe vaak gaat hij uit zijn bed 's nachts? Hoe vaak gaat hij zijn zeil wisselen? Hoelang gaat hij met de hand sturen, want er is ook geen auto pilot. Dus het gaat echt puur en alleen om de man aan boord. Wie heeft het meeste doorzettingsvermogen? En wie is mentaal het sterkst? Dat is wel een hele mooie uitdaging hieraan.'

