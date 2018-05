Deel dit artikel:











Burgemeester: 'Beheers je!' Eigen rechter spelen Duindorpers 'onacceptabel' De politie kwam in actie in Duindorp (Foto: Regio15)

DEN HAAG - 'Beheers je!', schrijft burgemeester Pauline Krikke van Den Haag via de gemeenteraad aan de inwoners van de Scheveningse wijk Duindorp. Aanleiding is een reeks incidenten in april, waarbij Duindorpers elkaar en elkaars spullen te lijf gingen.

'Het is totaal idioot en onacceptabel dat mensen met een bijl het huis en de auto van anderen vernielen', schrijft de burgemeester. 'Dit moet stoppen.' Na vragen van het PvdA-raadslid Balster gaat burgemeester Krikke uitgebreid in op de incidenten. Zij beschrijft hoe het op vrijdag 13 april begint met een grote Marokkaanse bruidsstoet van zo'n 40 auto's, die luid toeterend door Duindorp reed. Toen één van de auto's werd bekogeld met een pot mayonaise sloeg de vlam in de pan.

Niets met incident te maken Bij de confrontatie tussen een aantal bewoners en de bruiloftsgasten die daarop volgde deelde één van de gasten een kopstoot uit. Eén van de bruiloftsgangers trapte willekeurig een deur in, waarna men de woning binnendrong van een bejaard echtpaar dat niets met het incident te maken had. Later werden de ramen van de ouders van het bruidspaar ingegooid. Tot twee keer toe werden bij een andere buurtbewoner een ruit en de auto vernield. De politie 'trad repressief op', beschrijft Krikke. Er zijn meerdere aangiftes gedaan en justitie heeft de zaken in behandeling. Ook moet het OM en later de rechter uitmaken of er sprake was van racisme.

'Eerst praten, dan politie' Volgens de burgemeester is het handhaven van de orde een zaak van de politie. Als bewoners overlast ondervinden van anderen 'hoort daar eerst een gesprek over te worden gevoerd.' 'Pas daarna komt handhaving door de politie in beeld. De wijze waarop betrokkenen hebben gehandeld is onacceptabel.'