Ruiten Hindoetempel Schilderswijk opnieuw ingegooid

De ruiten van de Hindoetempel zijn weer ingegooid | Foto: Regio15

DEN HAAG - De ruiten van de Hindoetempel in de Mijtensstraat in Den Haag zijn dinsdag- op woensdagnacht opnieuw ingegooid. 'Ontzettend triest', reageert Radjin Ramdhani, medewerker van de Hindoetempel. Het is de tweede keer deze week dat de gebedsruimte doelwit is van vandalen.

Ramdhani denkt dat het dezelfde daders zijn als degenen die vorige week woensdag de ruiten van de tempel ingooiden. 'Ik verwacht dat het dezelfde daders zijn, ja', vertelt Ramdhani. 'Ze weten dat er geen camera's hangen en voelen zich misschien aangesproken na het incident vorige week, waardoor ze het nog een keer hebben gedaan.' Ramdhani is woensdagochtend nog niet bij de tempel geweest, maar gaat daar zo heen om met de politie te praten. Het lijkt erop dat er alleen schade aan de ruiten van de tempel is. Ramdhani hoopt dat er snel wat gaat gebeuren: 'Ik zou ontzettend graag camera's bij de tempel willen hebben, al is dat nu natuurlijk wel mosterd na de maaltijd.'

Vaker doelwit Het is volgens Ramdhani de zoveelste keer dat het gebouw en bezoekers doelwit zijn van vernielingen. Tijdens gebedsdiensten die eerder in de tuin werden gehouden, werden bezoekers beledigd en kregen ze stenen en flessen naar hun hoofd gegooid. De politie doet keer op keer onderzoek naar de daders, maar krijgt ze niet te pakken. Ook nu ontbreekt van de daders ieder spoor. LEES OOK: Geloofsgemeenschap Hindoetempel geschokt na vandalisme