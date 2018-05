Na hevige regen komt... nog meer onweer: 'Er zitten twee addertjes onder het gras'

REGIO - Zware onweersbuien veroorzaakten dinsdagmiddag en -avond op verschillende plaatsen in de regio problemen. Er viel plaatselijk zoveel regen dat er wateroverlast ontstond. Maar wie denkt dat na regen zonneschijn komt - zoals het gezegde luidt - komt deze woensdag ietwat bedrogen uit.

'De nacht van dinsdag op woensdag verliep droog', vertelt Moniek Wulms van Weer.nl. 'De lucht is deze ochtend vochtig. Het is daardoor een beetje mistig. Als die mist is opgetrokken, breekt de zon zeer geregeld door. Maar er zijn twee addertjes onder het gras. In de loop van de middag krijgen we te maken met zeevlam - dan kan het ineens flink afkoelen - en rond vier of vijf uur kan er weer een hevige onweersbui opdoemen.'

Het wordt woensdag 25 tot 27 graden. Ook donderdag wordt volgens Wulms een warme dag met regen en onweersbuien. In het weekend koelt het iets af. 'Dan wordt het 21 tot 22 graden.'

LEES OOK: Noodweer voobij: veel wateroverlast in de regio