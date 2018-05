Wateroverlast: Hagelstenen zo groot als knikkers en basisschool dicht

DE LIER - De Lier had dinsdagmiddag en -avond zwaar te verduren toen het hevige onweer over de regio trok. Het dorp kreeg de volle laag, in het centrum liep een aantal winkels onder water. 'Het was niet normaal...', vertelt een bakkersvrouw. 'Regen, hagel, onweer, alles. De hagelstenen waren zo groot als knikkers. Die deden wel pijn.'

Bij basisschool De Vlieten in De Lier is een systeemplafond door de zware regenval naar beneden gekomen. De leerlingen hoeven woensdag niet naar school vanwege de wateroverlast. Overal in de school wordt gewerkt om alles weer droog te krijgen en daarna alle electra te testen.

Sporthal Vreeloo kon tijdelijk de naam wijzigen naar zwembad Vreeloo. Een lekkage in het dak leidde tot een ondergelopen gymzaal. Turnsters gleden in gympakjes door de zaal en verzorgden zo een prachtig waterballet. Dinsdagavond kwamen mensen meteen helpen om de zaal weer droog te krijgen. 'Gelukkig was de vloer niet van hout en kan onze boenmachine ook water opzuigen', vertelt de beheerder van Vreeloo. De zaal is woensag weer gewoon te gebruiken.

Putjes kwamen omhoog

'Het stond hier op de Anjer behoorlijk blank', vertelt een man die woensdagochtend op een scooter door deze nieuwbouwwijk in De Lier rijdt. 'De weg was net een rivier. Je kon hier surfen, haha.' Hij vond het weer 'best een beetje spannend'. 'In het verleden hebben we hier namelijk al vaker wateroverlast gehad. Maar in het dorp was het veel erger.'

'Ik kon gewoon niet de weg oversteken op weg naar mijn auto. Het water op de weg kwam tot boven mijn enkel. Ik was goed nat. De putjes kwamen omhoog', vertelt een andere Lierenaar.

