Deel dit artikel:











Nieuwkopers helpen ondergelopen supermarkt: ‘De betrokkenheid van het dorp is dan extra mooi' Jumbo Nieuwkoop | Foto: Bas Bobeldijk Jumbo Nieuwkoop | Foto: Bas Bobeldijk Jumbo Nieuwkoop | Foto: Bas Bobeldijk Jumbo Nieuwkoop | Foto: Bas Bobeldijk Jumbo Nieuwkoop | Foto: Bas Bobeldijk

NIEUWKOOP - Door de vele regenval hebben verschillende plaatsen in onze regio schade opgelopen. Ook de Jumbo in Nieuwkoop is getroffen door de plensbuien. Dankzij de hulp van zo’n vijftig betrokken Nieuwkopers kan de supermarkt woensdag toch op tijd open.

De enorme regenbui leidde tot grote druk op het puntdak van de Jumbo Nieuwkoop. De dakgoten konden de regen niet aan, waardoor het water door het dak heen kwam in de supermarkt. Op foto’s en de video’s is de ravage goed te zien. Even stond Bas Bobeldijk, de eigenaar van supermarkt, dinsdagavond met zijn handen in zijn haar. 'Ik kwam rond 19.00 uur in de winkel en had geen idee hoe ik moest beginnen.' Op Facebook en via WhatsApp schakelde hij de hulp in van het dorp. Extra collega's, maar ook ouders van medewerkers en andere dorpsgenoten kwamen met man en macht helpen om de supermarkt te dweilen. Zowel gisteravond als vanochtend vroeg hielpen ze de supermarkt droog te maken. Ook de brandweer kwam er aan te pas om het dak leeg te pompen.

Het is gelukt Producten werden verdeeld, er werd gedweild en drooggemaakt. Het personeel kon later weer gaan vullen. Met als resultaat dat de supermarkt vandaag weer om 08.00 open kon. Tekst loopt door na video.



Bobeldijk wist niet wat hij zonder de helpende handen had gemoeten. 'Op zo'n moment kun je extra hulp wel gebruiken. De betrokkenheid van het dorp is dan enorm. Erg mooi om te zien.'

Een gepast bedankje Bobeldijk wist niet wat hij zonder de helpende handen had gemoeten. 'Op zo'n moment kun je extra hulp wel gebruiken. De betrokkenheid van het dorp is dan enorm. Erg mooi om te zien.' Ondanks dat er veel producten weggegooid moesten worden, is de schade nog te overzien. Mede te danken aan het dorp. 'Een gepast bedankje komt er nog aan.'