Op de Smaragdhorst is een overleden persoon aangetroffen | Foto: Regio15

DEN HAAG - Op de Smaragdhorst in Den Haag is woensdagochtend een overleden persoon gevonden. Het lichaam lag voor een portiekflat. De politie heeft de plek waar het gebeurde afgeschermd met zwarte schermen en doet onderzoek.

Wie de overleden persoon is en wat er precies is gebeurd, kan de politie nog niet zeggen. 'We houden alle scenario's open', laat een woordvoerder van de politie weten.