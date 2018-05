Deel dit artikel:











Verdachte steekpartij met 14-jarig slachtoffer vrijgelaten Steekpartij Vollevenstraat in Den Haag | Foto: Regio15

DEN HAAG - De verdachte die dinsdagmiddag werd aangehouden voor een steekpartij in de Haagse Vollevensstraat, een zijstraat van de Parallelweg, is vrijgelaten. Dat laat de politie weten. Ook het 14-jarige slachtoffer is geen verdachte meer.

'We hebben de verdachte van de steekpartij verhoord. Ondanks dat hij voldeed aan het signalement, bleek hij niks met de steekpartij te maken te hebben', zegt een woordvoerder van de politie. Met het slachtoffer gaat het goed. 'Hij is niet levensgevaarlijk gewond en zijn verwondingen zijn behandeld.' De steekpartij gebeurde dinsdagmiddag bij een speelplaats. Over de toedracht van de steekpartij is nog niks duidelijk. De politie doet hier onderzoek naar.