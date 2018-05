Deel dit artikel:











Na vernielingen: Krikke wil zo snel mogelijk cameratoezicht bij Hindoetempel De ruiten van de Hindoetempel zijn weer ingegooid | Foto: Regio15

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft de politie opdracht gegeven zo snel mogelijk cameratoezicht te plaatsen bij de Hindoetempel in de Schilderswijk. Dinsdag- op woensdagnacht werden de ruiten van de Hindoeïstische gebedsruimte in de Mijtensstraat voor de tweede keer in een week ingegooid.

'Woensdagmorgen heb ik opnieuw contact gehad met Pandit Attry Ramdhani van Hindoetempel Ram Mandir', laat Krikke weten. 'Ik heb hem mijn steun overgebracht. Deze vernielingen moeten stoppen. Ook heb ik uitgebreid overleg gehad met de politie en de opdracht gegeven om zo snel als technisch mogelijk cameratoezicht te plaatsen bij de tempel. Ik hoop dat dit helpt om de rust te doen terugkeren en de openbare orde te herstellen.' Ramdhani denkt dat dezelfde daders als vorige week woensdag de ruiten van de tempel hebben ingegooid. 'Wij weten dat het om jongeren gaat met een motief ons weg te pesten uit de wijk. Dit is alweer het zoveelste incident tijden de ramadan. Dit gaat jaar in en uit zo door.' Ramdhani vertelde woensdagochtend dat hij graag camera's bij de tempel wil hebben, 'al is het mosterd na de maaltijd.'

Eventuele maatregelen De politie laat weten dat zij melding hebben gekregen dat de ruiten van de tempel wederom gesneuveld zijn. Er is aangifte gedaan en naar de toedracht wordt onderzoek gedaan. Over de mogelijke daders of eventuele maatregelen kan de politie niks zeggen.