Honderden fysiotherapeuten demonstreren in Den Haag

DEN HAAG - Honderden fysiotherapeuten demonstreren woensdag op het Lange Voorhout in Den Haag. Ze bieden Kamerleden een petitie aan, waarin ze oproepen de regeldruk versneld af te bouwen. De petitie is ondertekend door bijna 10.000 fysiotherapeuten.

De actiegroep Fysiotherapie verzamelde zich woensdagochtend op de Koekamp en verplaatste zich naar het Lange Voorhout. De sportieve fysiotherapeuten organiseerden een beweegmoment op het Lange Voorhout om aandacht te vragen voor de regeldruk. Aan onder andere Dik Faber van de ChristenUnie als Maarten Hijink van de SP boden ze de petitie aan.

De demonstratie is een reactie op het plan van minister Bruins voor Medische Zorg en Sport. Dat plan moet ervoor zorgen dat de regeldruk voor fysiotherapeuten in 2020 sterk is afgenomen. De actiegroep wil dit sneller geregeld hebben.