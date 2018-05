Deel dit artikel:











Fawaz legt zich niet neer bij gebiedsverbod: 'het is een politiek besluit' Fawaz Jneid voor de camera | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Imam Fawaz Jneid wil het gebiedsverbod dat hem is opgelegd voor de Haagse wijken Transvaal en Schilderswijk aanvechten bij het Europees Hof. 'Het is elke keer een politiek besluit', laat zijn zoon aan Omroep West weten. Hij voert namens zijn vader het woord. Woensdag besliste de Raad van State dat het verbod terecht was opgelegd.

Geschreven door Sander Knura

Politie- en rechtbankverslaggever