Bouw nieuw busstation Den Haag Centraal loopt fikse vertraging op Foto: Gemeente Den Haag

DEN HAAG - Het busplatform bij Den Haag Centraal dat wordt vernieuwd en eind dit jaar klaar zou moeten zijn, heeft een flinke vertraging opgelopen. Wethouder Boudewijn Revis (VVD) laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat Project Busplatform nu eind augustus 2019 opgeleverd zal worden, tien maanden later dan gepland.

In de brief staat dat de gemeente sinds november 2017 verschillende gesprekken heeft gevoerd met bouwbedrijf KWS, omdat er vanuit de gemeente zorgen waren of het bedrijf wel voldoende opschoot. Naar aanleiding daarvan heeft KWS andere mensen op het project gezet. Ondanks deze veranderingen lukt het het bouwbedrijf niet om eind 2018 klaar te zijn. Het nieuwe busplatform krijgt onder andere een nieuw, wit dak van staal dat aansluit op de hal van het station. Ook worden er nieuwe instaphaltes aangelegd. Dit gedeelte van werk had al in juli van dit jaar klaar moeten zijn, maar volgens de planning van KWS is er ook hier vertraging, namelijk zo'n negen maanden.

Geen gevolgen De opgelopen vertraging van de verbouwing heeft geen gevolg voor het huidige busvervoer in de stad. Reizigers kunnen gebruik blijven maken van het busplatform en de bussen blijven rijden. Ondertussen lijkt de gemeente het wel zat te zijn. Er komen nieuwe gesprekken met het bouwbedrijf waarin 'moet worden vastgesteld dat de opdrachtnemer met zekerheid in staat zal zijn aan de nieuwe afspraken te kunnen voldoen', aldus de gemeente.