Zes jaar wachten op nieuwe supermarkt... maar nu is de Jumbo in Kwintsheul geopend!

KWINTSHEUL - Kwintsheul heeft na meer dan zes jaar eindelijk weer een supermarkt. In 2012 brandde de Albert Heijn tot op de grond toe af. Sindsdien moesten Heulenaren uitwijken naar andere dorpen/kernen in Westland

'Ik moest altijd met mijn man mee in de auto naar Poeldijk, ben je wat vergeten dan moet je op de fiets naar Wateringen', vertelt een vrouw die enthousiast staat te wachten op de opening. 'Da's een end hoor, iedere week naar Poeldijk', vult een andere vrouw aan. De twee dames zijn duidelijk blij met de opening van een supermarkt in 'hun' Kwintsheul.

De openingshandeling van de supermarkt is voor de ingang. Het personeel staat voor de winkel trots te kijken hoe er op de knop werd gedrukt, waarna het doek voor de deur van de Jumbo naar beneden valt, weet mediapartner WOS. De eerste mensen gingen snel naar binnen om aankopen te kunnen doen. Ondernemer Edward Koornneef wordt door velen gefeliciteerd.



Zand erover

In het verleden is er meermaals geprotesteerd tegen de ondernemer, omdat een nieuwe supermarkt zo lang op zich liet wachten. Maar daar zit Koornneef niet meer mee: 'Zand erover en kom gauw kijken en boodschappen doen. We gaan door met leven,' aldus de supermarktondernemer.

