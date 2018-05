Deel dit artikel:











A12 dicht vanwege ongeluk Ongeluk op de A12 (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Het laatste stukje van de A12 om Den Haag in te komen, de Utrechtsebaan, is woensdagmiddag even na 14.00 uur afgesloten. Dat komt door een ongeluk. Wat er precies aan de hand is weet de politie nog niet.

Ze doen uitgebreid onderzoek en daarom is de weg 'stad in' voorlopig afgesloten. 'Stad uit' is de weg wel open. De ANWB meldt dat er rond 14.30 uur een file van zo'n half uur stond. Naar verwachting loopt de wachttijd snel op. Hoe lang het gaat duren kon de verkeersinformatie van de ANWB niet zeggen. Verkeer kan omrijden via de N14, dat is via de Sijtwendetunnel.