A12 weer open na ongeluk, één gewonde Ongeluk op de A12 (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Het laatste stukje van de A12 om Den Haag in te komen, de Utrechtsebaan, is woensdagmiddag even na 14.00 uur afgesloten. Dat komt door een ongeluk. Eén persoon is naar het ziekenhuis gebracht na in aanraking te zijn gekomen met een auto, laat een politiewoordvoerder weten.

De politie doet uitgebreid onderzoek en daarom is de weg 'stad in' voorlopig afgesloten. 'Stad uit' is de weg wel open. De ANWB meldde dat er rond 14.30 uur een file van ongeveer een half uur stond. Hoe lang het gaat duren, kan de verkeersinformatie van de ANWB niet zeggen. Verkeer kan omrijden via de N14, dat is via de Sijtwendetunnel. Het ongeval heeft ook geleid tot een file vanuit Rotterdam; op de A13 is de vertraging twintig minuten. Op de A12 vanaf Zoetermeer is het oponthoud een kwartier voor het Prins Clausplein.