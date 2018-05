Deel dit artikel:











Waterpolosters als groepshoofd naar kruisfinales World League Rozanne Voorvelt. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun derde en laatste poulewedstrijd in de superfinale van de World League gewonnen. De ploeg van bondscoach Arno Havenga (ex-GZC Donk uit Gouda) en ZVL-speelster Rozanne Voorvelt uit Leiderdorp was met 10-7 te sterk voor gastland China en eindigde daardoor als eerste in de groep. Oranje versloeg eerder Australië en Spanje.

Door dit resultaat neemt Nederland het donderdag in de kruisfinales op tegen Japan, de nummer vier van de andere groep. De Japanse vrouwen verloren al hun wedstrijden in hun groep, die wordt aangevoerd door wereldkampioen Verenigde Staten. Nederland leidde halverwege met 7-4 door doelpunten van Maud Megens (2), Sabrina van der Sloot (2) uit Gouda, Simone van de Kraats, Iris Wolves en Vivian Sevenich. De productie stokte enigszins maar dankzij treffers van Sevenich, Megens en Dagmar Genee bleef de marge intact.