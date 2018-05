Zomerspektakel klaar voor drie dagen feest met Anouk en BLØF

ALPHEN AAN DEN RIJN - Nog een paar dagen en dan barst in Alphen aan den Rijn het Zomerspektakel aan het Meer los. De hoofdact van deze editie is de Haagse zangeres Anouk, die vrijdagavond optreedt. En ook rockbands DI-RECT en Chef'Special staan diezelfde avond op het podium.

Sinds vorige week dinsdag is de organisatie bezig om het festivalterrein helemaal klaar te maken. 'En tot nu toe gaat alles perfect', concludeert Richard van Goozen van het Zomerspektakel. 'Het weer zit mee, alleen dinsdagavond even wat noodweer. Maar we kunnen nu gewoon doen wat we willen doen.'

Naast de bekende artiesten die al op vrijdagavond optreden is er als verrassing nóg een grote naam aan de line-up toegevoegd. De Zeeuwse band BLØF sluit het driedaagse festival af op zondag. Van Goozen: 'Dit is voor ons ook wel echt bijzonder. We verwachten echt wel een spetterende afsluiting.'



Uitverkocht

Op zaterdag is het de beurt aan Xander de Buisonjé, de Alphense rapper Brainpower, O'G3NE, Danny de Munk, Edsilia Rombley, Diggy Dex en Syb van der Ploeg. Op vrijdag zijn alle 14.000 kaarten uitverkocht. De zaterdag en zondag zijn gratis toegankelijk.

De organisatie is er in elk geval helemaal klaar voor. 'Voor ons is het geslaagd als mensen met plezier komen en zéker met plezier weer naar huis gaan', zegt Van Goozen. 'En de kinderen die overdag volop genieten van sport en spel en de zweefmolen.'