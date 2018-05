Deel dit artikel:











Prestigieuze Franse benoeming voor choreograaf Jiri Kylián Jiri Kylián (foto: Anton Corbijn)

DEN HAAG - De Haagse choreograaf Jirí Kylián heeft een zeer prestigieuze positie in Frankrijk verworven. Hij gaat toetreden tot de Académie des Beaux-Arts, net als de beroemde Académie française onderdeel van het Institut de France. Kylián was jarenlang verbonden aan het Nederlands Dans Theater in Den Haag, als artistiek leider en huischoreograaf.

De Académie des Beaux-Arts gaat met zijn komst ook een choreografiesectie beginnen, maar daar moet de Franse Raad van State, de Conseil d'Etat, officieel nog aan te pas komen. De Académie telt nu acht secties, waaronder een voor schilderkunst en een voor beeldhouwkunst. Kylián komt vooralsnog bij 'Les Associés Étrangers', de buitenlandse deelnemers. Eerdere 'dansleden' van de Académie des Beaux-Arts waren niemand minder dan Maurice Béjart and Marcel Marceau, die wereldberoemd werd als mimespeler. De Académie des Beaux-Arts werd twee eeuwen geleden opgericht door Lodewijk XVIII. De oudste van de vijf academies van het Insitut, de Académie française, stamt al uit 1635.

Zwaard Académieleden dragen bij speciale ceremonies speciale uniformen. 'En ik moet zelfs een zwaard laten maken, dat ook iets met dans te maken heeft', aldus Kylián, die erg vereerd is. Hij heeft weleens een toetreding meegemaakt en vond het ceremonieel zo indrukwekkend dat het 'angstaanjagend' was. Nog blijer dan met zijn benoeming is hij met de aandacht voor choreografie van de Académie: 'Heel belangrijk.' Hoe hij zijn taak gaat invullen, daar moet hij nog over denken. 'Het kan passief, door alleen te stemmen, maar ook actief.' Hij heeft tijd genoeg, want zijn officiële toetreding duurt nog wel een jaar. 'Kan ik ook nog wat aan mijn Frans doen, hahaha!'

Paspoort De in Praag geboren Kylián (71) heeft een Tsjechisch en een Nederlands paspoort. Hij was van 1975 tot eind 2009 verbonden aan het Nederlands Dans Theater (NDT). Tot in 1999 trad hij er op als artistiek leider, daarna bleef hij nog tien jaar werkzaam als huischoreograaf. Alleen al voor het NDT ontwierp Kylián 74 balletten. Verder maakte hij choreografieën voor het Opéra Ballet van Parijs, de Bayerische Staatsoper in München en het Tokyo Ballet. Hij houdt zich nu veel bezig met film, omdat hij graag dingen wil vastleggen. Hij wil een tweede film gaan maken met zijn vrouw Sabine Kupferberg, verklapt hij. LEES OOK:

Eremedaille voor choreograaf Hans van Manen

Winnaars Jirí Kylián Ring prijzen prinses Beatrix tijdens Holland Dance Festival

70-jarige choreograaf Jirí Kylián weet nog niet van ophouden