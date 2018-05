Ree gered uit haven: 'Ik wist niet dat 'ie zo kon schreeuwen'

KATWIJK - De brandweer heeft woensdagmiddag een kleine ree uit het water gered in Katwijk. Het dier was bij de Berghaven, ter hoogte van De Railing in het water gesprongen. 'Hij was driftig aan het zwemmen', zegt Bas de Leeuw van de Katwijkse brandweer. 'Het beestje was behoorlijk vitaal. Hij was heel de jachthaven over gezwommen.'

De brandweerlieden gingen er meteen op af en regelden bij de beheerder van de jachthaven een bootje. Daarmee gingen twee medewerkers van de brandweer het water op. 'Toen hadden we hem snel aan de kant. Hij liet zich verrassend makkelijk pakken', zegt De Leeuw.

'Het was ouderwets lassowerk. Maar toen hij eenmaal in de boot zat, was hij wel behoorlijk wild, hoor. Ik wist niet dat een reetje zo kon schreeuwen.' Het ging trouwens om een mannetjesexemplaar. 'Ja, het was een bokje. Dat konden we zien, want hij had hoorntjes.'



Noordwijk

De zwemlustige knabbelaar is vervolgens overgedragen aan de toegesnelde boswachter. 'Die heeft hem naar Noordwijk gebracht, waar hij in het duingebied weer is losgelaten.'

Behalve een nat pak lijkt het reetje geen ernstige gevolgen over te houden aan zijn frisse duik in het Zuid-Hollandse vissersdorp. Hoe het dier bij de jachthaven belandde, zal waarschijnlijk altijd een mysterie blijven.