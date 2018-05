Overleden man Den Haag niet door misdrijf om het leven gekomen

DEN HAAG - De overleden man die woensdagochtend op straat werd aangetroffen aan de Smaragdhorst in Den Haag, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Het lichaam lag voor een flat in de Haagse wijk Mariahoeve. De plek was afgezet met zwarte schermen. De politie zei woensdagochtend nog 'alle scenario's' open te houden.

Nu is dus bekend dat de man niet door een misdrijf om het leven is gekomen. Wat er wel is gebeurd, meldt de politie niet. Over de identiteit van de overleden man is niets bekendgemaakt.