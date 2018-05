Kampioenen van Katwijk geven 'rivalen' bier en Bacardi

KATWIJK - Ze mogen dan zaterdag op eigen kracht kampioen van de tweede divisie zijn geworden, de spelers van Katwijk laten ook hun 'rivalen' meedelen in de feestvreugde. Zo hebben Robbert Susan en Frank Tervoert enkele kratten bier en twee flessen Bacardi bij GVVV bezorgd. Die hadden de Veenendalers nog 'tegoed' voor hun overwinning op titelconcurrent Kozakken Boys eind vorige maand.

GVVV-verdediger Bart Hulsbos, afkomstig uit Alphen aan den Rijn, had als grap via de (social) media geroepen dat zijn team wel wat kratjes bier verdiende als Katwijk het kampioenschap zou veroveren. Daarop kwamen captain Susan en oud-GVVV'er Tervoert in een auto met blauw-witte megafoon én een drankvoorraad hun belofte inlossen op sportpark Panhuis.

Ze hadden in Veenendaal ook de kampioensschaal bij zich. Maar die ging, uiteraard, weer mee terug naar Katwijk.

