Quick Boys-topscorer Yordi Teijsse koopt contract af en verkast naar AFC

Yordi Teijsse namens Quick Boys in actie tegen AFC. (Foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Yordi Teijsse keert Quick Boys definitief de rug toe. De topscorer van de derde divisie vertrekt uit Katwijk en gaat een afdeling hoger uitkomen bij AFC. Dat bevestigt hij tegenover Omroep West.

Yordi en tweelingbroer Kenny Teijsse (SC Cambuur) gaan samen voetballen in hun woonplaats Amsterdam. De overstap is opmerkelijk, omdat zijn verbintenis bij Quick Boys nog een jaar doorliep. Daarin was een afkoopsom van ongeveer een halve ton opgenomen, maar die gold alleen voor profclubs. Teijsse heeft het contract zelf afgekocht, laat hij weten aan Omroep West.

Teijsse sloot het seizoen af met 25 treffers. Half maart kreeg hij ruzie met assistent-coach Dirk Kuijt, waarvoor de spits ondanks een spijtbetuiging disciplinair werd gestraft. Daarop maakte Feyenoord-icoon Kuijt zijn rentree als voetballer bij Quick Boys. Na bijna een maand werd Teijsse weer in genade aangenomen. Het al uitgespeelde Quick Boys beëindigde het seizoen in mineur.

