Verdachte van beroving probeert partner te bellen met vals visitekaartje

DEN HAAG - Een Haagse verdachte van een beroving heeft vorige maand geprobeerd zijn vriendin te bellen toen hij eigenlijk contact mocht zoeken met zijn advocaat. De politie kon voorkomen dat het gebeurde, staat in 24/7, het personeelsblad van de politie.

Kort voor verhoor mocht de 31-jarige Hagenaar zijn advocaat bellen. Hij had zelf een kaartje bij zich van een advocatenkantoor uit Maastricht. Het kaartje leek echt en er stonden allemaal gegevens op van een bestaand advocatenkantoor, maar een ding klopte niet. Er stond geen nummer van een advocaat op. Het nummer dat er stond was van de vriendin van de verdachte. Een rechercheur herkende de cijfers.

'Dat we dit ontdekten, is te danken aan de alertheid van de rechercheur die het verhoor deed', zegt een agent in het politieblad. De politie wil collega's waarschuwen goed op te letten als er visitekaartjes tevoorschijn worden gehaald. 'In dit geval heeft het onze zaak niet geschaad, maar het kan natuurlijk vergaande gevolgen hebben voor een onderzoek.'