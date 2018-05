Deel dit artikel:











Opnieuw regen en zware onweersbuien Noodweer in Nootdorp | Foto: Omroep West

REGIO - In Den Haag en omgeving is de afgelopen uren opnieuw veel regen gevallen. Het KNMI had code geel afgegeven. De waarschuwing zou gelden tot 21.00 uur, maar is eerder ingetrokken.

Met name in het westen en zuiden viel veel regen. Ook in de rest van het land kan woensdagavond lokaal een onweersbui ontstaan. Dinsdag viel ook veel neerslag. Op sommige plekken zorgde de regen voor problemen. Bijvoorveeld in Nieuwkoop liep een supermarkt onder. Gisteren gold code oranje. Onder meer de gemeente Katwijk adviseert mensen tegels in hun tuin te vervangen door planten. Overtollig water kan dan makkelijker weglopen. LEES OOK:

Nieuwkopers helpen ondergelopen supermarkt: 'De betrokkenheid van het dorp is dan extra mooi'

Noodweer voorbij: veel wateroverlast in de regio