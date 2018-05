Opnieuw veel regen en zware onweersbuien verwacht

Noodweer in Nootdorp | Foto: Omroep West

REGIO - In Den Haag en omgeving wordt de komende paar uur onweer met veel regen verwacht. Het KNMI heeft code geel afgegeven. De waarschuwing geldt tot 20.00 uur.

Met name in het westen en zuiden valt veel regen. Maar ook in de rest van het land kan lokaal een onweersbui ontstaan.

Dinsdag viel ook veel neerslag. Op sommige plekken zorgde de regen voor problemen. Bijvoorveeld in Nieuwkoop liep een supermarkt onder. Gisteren gold code oranje.

LEES OOK: