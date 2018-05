Burgemeester Krikke: geen structureel racisme in Duindorp

De politie kwam in actie in Duindorp (Foto: Regio15)

DEN HAAG - In Duindorp is wel sprake van een 'serie incidenten', maar structureel racisme is niet aan de orde. 'Het grootste deel van de bewoners keurt af wat er is gebeurd', aldus burgemeester Pauline Krikke woensdagmiddag tijdens een debat over de recente gebeurtenissen in de Haagse buurt.

Zo was er op vrijdag 13 april een incident waarbij een grote Marokkaanse bruiloftsstoet van ongeveer veertig auto's door de buurt reed. Dat zorgde voor veel onrust in Duindorp. Eén van de wagens werd met een pot mayonaise bekogeld. Dat leidde weer tot een confrontatie tussen bewoners en bruiloftsgasten. Daarbij zou door één van de gasten een kopstoot zijn gegeven.

Bovendien trapte een aantal van de bruiloftsgasten een voordeur in van een echtpaar dat niets met de zaak te maken had, om vervolgens de woning van het stel binnen te dringen. De politie moest stevig optreden om de rust te laten terugkeren. Na een uur ging de stoet weer richting bruiloft. Maar later werd toch weer een raam van de ouders van één van de pas gehuwden ingegooid.



Motieven

De politie heeft inmiddels twee mensen verhoord die iets met de zaak te maken hebben. De één wordt verdacht van het gooien van de pot mayonaise, de andere van het geven van een kopstoot. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen wat er met die mensen gaat gebeuren, en of er sprake was van racistische motieven. Daarnaast is er ook nog een reeks incidenten rond een bewoonster bij wie de ruiten van de woning zijn ingegooid en die zich ook op andere manieren bedreigd voelt.

Mensen worden weggepest uit hun wijk, vanwege kleur, mening of simpelweg omdat ze van buiten komen. Dat is onacceptabel Martijn Balster – PvdA-leider

Bovendien maakten enkele insprekers tijdens de vergadering duidelijk dat zij zich soms ook niet welkom voelen in de buurt. Zo was er de gekleurde werkneemster van strandtent De Staat die, toen zij naar haar werk ging, racistische leuzen te horen kreeg en met blikjes werd bekogeld. Een andere keer werd zij door vier jongens op een scooter stratenlang gevolgd en geïntimideerd.



Opheldering

Reden voor een groot aantal partijen in de raad om opheldering te vragen aan de burgemeester en wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA). 'Mensen worden weggepest uit hun wijk, vanwege kleur, mening of simpelweg omdat ze van buiten komen. Dat is onacceptabel', aldus PvdA-leider Martijn Balster.

'Zij voelen zich door iedereen in de steek gelaten. Door de politie, de woningbouwcorporaties en ook door hun medebewoners, die uit angst niets van de misstanden durven zeggen. De hele wijk leidt onder deze groep raddraaiers. Deze impasse moet worden doorbroken', zei Balster., die het debat had aangevraagd.



Wijkcultuur

En Cemil Yilmaz van NIDA sprak van 'racistische, xenofobe aanvallen' en een 'wijkcultuur waarin dit wordt getolereerd en onder het tapijt geveegd'. Daarbij speelt ook mee dat er in het verleden al berichten waren over vergelijkbare incidenten waarbij bewoners met een migratieachtergrond het slachtoffer waren pesterijen.

'Het racistisch geweld is al veel te lang aan de gang en wordt in stand gehouden door de struisvogelpolitiek van de gemeente', vond Fatima Faid van de Haagse Stadspartij.



Maatregelen

Diverse partijen drongen dan ook aan op een pakket aan maatregelen. Een onafhankelijk onderzoek naar wat er aan de hand is en de rol van de politie, meer agenten, meer welzijnswerk, een volledige analyse; het kwam allemaal als suggeste voorbij.

Dit gedrag draagt niet bij aan de stad die ik voor sta. Een plek waar mensen elkaar in hun waarde laten en elkaar de vrijheid gunnen het leven te leven Pauline Krikke – burgemeester

Alleen VVD en CDA trapten daarbij nog een beetje op de rem. Volgens die partijen is er niet per se 'meer' van alles nodig, maar vooral een 'betere' inzet van middelen en mensen. Al voegde Frans de Graaf van de VVD daaraan toe dat hij als liberaal natuurlijk niet tegen meer agenten, handhavers en camera's is.



'Onacceptabel'

De burgemeester noemde de incidenten tijdens de vergadering 'onacceptabel'. Krikke: 'Dit gedrag draagt niet bij aan de stad die ik voor sta. Een plek waar mensen elkaar in hun waarde laten en elkaar de vrijheid gunnen het leven te leven.'

Volgens haar zijn ook al sinds 2014 diverse maatregelen getroffen om de situatie in de buurt te verbeteren. Zo zijn er experts van de gemeente aan de slag om polarisatie bestrijden. Bovendien zijn er ook sinds enige weken weer twee wijkagenten. 'Twee stevige dames die fantastisch werk doen.'



Daders

Desondanks heeft de politie nog geen daders kunnen vinden die de ramen bij de bewoonster hebben ingegooid. Krikke riep hen dan ook op zich te melden. En ondertussen wordt 'met man en macht' gewerkt om ze te vinden.

Ook Baldewsingh weersprak dat er de afgelopen jaren in Duindorp niets is gebeurd. Er is een nieuw soort opbouwwerker aan de slag, er zijn projecten op scholen, met nieuwe bewoners wordt door de gemeente een kennismakingsgesprek gevoerd. En bovendien, zei hij: 'Ik weet niet eens of racisme in deze gevallen het Leitmotiv is geweest. Misschien wel, misschien waren er andere redenen.'



Praten

De burgemeester en de wethouder gaan nu op verzoek van de raad uitgebreid op papier zetten welke maatregelen afgelopen jaren zijn genomen. Daarna gaat de gemeenteraad nog eens over Duindorp praten. Dan moet ook duidelijk worden of dat wat er aan maatregelen is genomen, voldoende is volgens de politiek.