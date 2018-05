Wegen ZZ Leiden en coach Paul Vervaeck scheiden zich

DEN HAAG - Zorg en Zekerheid Leiden en de Belgische coach Paul Vervaeck gaan volgend seizoen niet met elkaar door. De 62-jarige Vlaming keert terug naar zijn vaderland waar hij trainer wordt van basketbalvereniging Kangoeroes Mechelen. Dinsdag verloor de Leidse ploeg in eigen huis van Donar, waardoor de landstitel naar Groningen ging.

Vorig seizoen loodste Vervaeck ZZ Leiden naar de derde plaats met negentien zeges uit 28 duels. In de play-offs plaatste de club uit de Sleutelstad zich ten koste van Apollo Amsterdam voor de halve eindstrijd. Na een spannende serie van zeven duels met Landstede vormde dit het eindpunt van het seizoen 2016-2017.

Dit seizoen haalde ZZ Leiden voor het eerst sinds 2013 de finale om het landskampioenschap. Donar Groningen won de titel na vier wedstrijden in de best-of-seven-serie. In de reguliere competitie eindigde de club als derde. Opvallende prestatie dit seizoen was dat Leiden in en tegen Groningen meer dan 111 punten scoorde. Dat was de Groningers al 26 jaar niet overkomen.

