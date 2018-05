Deel dit artikel:











Elia speelt tegen Slowakije of Italië eerste interland in bijna zes jaar Eljero Elia praat met Fons Groenendijk. | Foto: Jim van der Deijl

DEN HAAG - Eljero Elia kan bij het Nederlands elftal rekenen op speeltijd tegen Slowakije of Italië. 'Dat is wel de bedoeling als je nieuwe gezichten erbij haalt', zei bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie voorafgaand aan de interland tegen Slowakije. De laatste interland van Hagenaar Elia was op 14 november 2012 in de Amsterdam Arena tegen Duitsland.

Koeman kondigde bij zijn aanstelling al aan dat hij zijn eerste vier oefeninterlands wilde gebruiken om te bekijken hoe en met wie de nationale ploeg verder moet. Voor de eerste twee van die vier interlands was Elia nog niet geselecteerd. Hij speelde tot dusver 28 interlands, waarin hij twee keer scoorde. Na een nederlaag tegen Engeland (0-1) en een zege op Portugal (3-0) trok de bondscoach al de conclusie dat het huidige Oranje het beste functioneert met vijf verdedigers. Nu moet hij nog te weten komen met welke internationals hij na de zomer verder wil. In september begint Oranje aan de Nations League.

Regiogenoten Koeman heeft in zijn definitieve selectie voor de duels met Slowakije en Italië vier andere regiogenoten opgeroepen. Dat zijn aanvaller Memphis Depay (Moordrecht) en verdedigers Daryl Janmaat (Voorburg), Nathan Aké (Den Haag) en Stefan de Vrij (Ouderkerk aan den IJssel).