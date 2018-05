Deel dit artikel:











Bouw nieuwe gemeentehuis Zuidplas officieel begonnen Eerste paal nieuwe gemeentehuis Zuidplas in grond geslagen (Foto: Gemeente Zuidplas)

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - In Nieuwerkerk aan den IJssel is vandaag begonnen met de bouw van het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Zuidplas. Wethouder Daan de Haas heeft de allereerste paal de grond in geslagen. Burgemeester Gert-Jan Kats en kinderburgemeester Quinty Kalmeijer waren er ook bij.

Tot vorige week is de aannemer bezig geweest met de sloop van het vorige gebouw op het Raadhuisplein, het oogsten van herbruikbare materialen en het bouwklaar maken van de bouwplaats. Inmiddels is begonnen met de heiwerkzaamheden. Het nieuwe gebouw moet volgend jaar zomer klaar zijn. LEES OOK: Raad Zuidplas vergadert tijdelijk in Thorbecke College