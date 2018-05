Derby tussen Quick en Scheveningen eindigt in gelijkspel

DEN HAAG - In een boeiende derby hebben Quick en Scheveningen met 1-1 gelijkgespeeld. Vooral na rust ontbrandde het nacomptitieduel om promotie naar de tweede divisie. Komende zaterdag staat de tweede wedstrijd op het programma. De winnaar van dat duel mag naar de finale van de nacompetitie.

Met de brilstand gingen beide ploegen aan de thee. Het was Tim Peters van Scheveningen die de nul na ongeveer 65 minuten spelen van het scorebord afschoot. Peters was aanvankelijk voor vijf duels geschorst, maar ging in beroep. Daardoor kon hij de derby spelen.

De treffer van Peters werd een kwartier voor tijd ongedaan gemaakt door een rake kopbal van Frank van der Heijden. In het laatste kwartier gingen beide ploegen voor de winst. Tot scoren kwamen ze echter niet.



Live op 89.3 FM Radio West

Zaterdag wordt op Houtrust uitgemaakt wie er naar de finale van de play-offs mag. De winnaar van die finale mag volgend jaar in de tweede divisie spelen. Omroep West is er live bij. De wedstrijd is te volgen via 89.3 FM Radio West.

Scoreverloop Quick - Scheveningen 1-1 (0-0): 0-1 Peters, 1-1 Van der Heiden