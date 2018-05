West Wekker: Er is geen structureel racisme in Duindorp en Van Barneveld heeft geen dartpijlen

In de Haagse volkswijk Duindorp zouden allochtone bewoners en woningzoekenden worden geïntimideerd. In 2014 werd deze ruit ingegooid (Foto: ANP)

DEN HAAG - Goedemorgen! Pak een lekker kopje koffie. Wij praten je bij over het belangrijkste nieuws in de regio. Burgemeester Krikke van Den Haag heeft gezegd dat er geen structureel racisme is in Duindorp en Raymond van Barnebeld is zijn pijlen en dartkleren kwijt.

1. Burgemeester Krikke: geen structureel racisme in Duindorp

Volgens de burgemeester keurt het grootste deel van de bewoners wel af wat er de afgelopen tijd is gebeurd. Er is sprake van een 'serie incidenten', maar van structureel racisme is volgens de burgemeester dus geen sprake.

2. Derby tussen Quick en Scheveningen eindigt in gelijkspel

Het werd 1-1. Bij de wedstrijd waren naar schatting zo'n 1500 mensen. Komende zaterdag staat de tweede wedstrijd op het programma. De winnaar van dat duel mag naar de finale van de nacompetitie.

3. Raymond van Barneveld mist pijlen en kleding voor Wold Cup of Darts

De vijfvoudig wereldkampioen zegt op Twitter dat zijn vlucht naar Frankfurt woensdag is geannuleerd, maar pas nadat hij zijn bagage had afgegeven. En als gevolg daarvan moet de Hagenaar zijn koffer nu missen. 'Bedankt, KLM', reageert hij cynisch. 'Met welke pijlen en kleding kan ik nu het WK gaan gooien?'

4. Haaglanden Medisch Centrum opent speciale behandelkamer op Spoedeisende Hulp

In de kamer, die donderdagochtend wordt geopend, kunnen verschijnselen van een herseninfarct snel in beeld gebracht worden. 'Dit scheelt minuten en deze minuten zijn cruciaal om de schade aan het hersenweefsel te beperken en de kans op herstel groter te maken. Want tijdverlies is hersenweefselverlies', aldus een woordvoerder van het ziekenhuis.

Weer: Er is kans op een zware buien. Het wordt tussen de 25 en 29 graden.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Jet Sol trekt een lijn op de kaart van de regio. Ze moet in een rechte lijn van A naar B zien te komen. Met cameravrouw Annelies Dijkman en geluidsman Kees van de Knaap gaat Jet op pad, dwars door huizen, struinend door straten ontmoeten ze allerlei mensen uit de regio. Een programma met bijzondere ontmoetingen en hilarische situaties. Het team van Van de Kaart is deze week onder meer in Zevenhuizen. De lijn start aan de Knibbelweg bij de interieurwinkel van Jan Frantzen. Hij houdt van luxe meubels die hij niet alleen in Zevenhuizen verkoopt maar ook in… Las Vegas!