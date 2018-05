Dames HGC na shoot-outs onderuit in eerste wedstrijd play-offs

WASSENAAR - Na zeventig minuten hockeyen tussen HGC en Huizen stond er een 0-0 stand op het scorebord. De daaropvolgende shoot-outs moesten de winnaar aanwijzen. Deze werden beter genomen door Huizen: 2-4. Hierdoor gaan de Noord-Hollanders aan de leiding in de best-of-three-serie.

Het was het eerste duel in de play-offs tussen de nummer twee van de overgangsklasse (HGC) en nummer tien van de hoofdklasse. Komende zaterdag staat het tweede duel in Huizen op de rol.

Mocht de ploeg uit Wassenaar daar als winnaar uitkomen, dan volgt een dag later een allesbeslissend thuisduel op sportcomplex De Roggewoning. Wint Huizen zaterdag, dan is het seizoen voor HGC voorbij.