Donder en bliksem, het kan lokaal weer flink losgaan Foto: Corinne Verkuil

REGIO - Opnieuw is er donderdagmiddag en -avond kans op lokale stevige onweersbuien. Lokaal kan er veel neerslag vallen, ook is er kans op hagel. 'Er is heel weinig wind, dus als er een bui valt kan de bui lang blijven hangen', aldus Omroep West-weerman Huub Mizee. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Ook de afgelopen dagen kreeg onze regio te maken met flinke onweersbuien. 'Het wordt langzamerhand wat minder. Maar de lucht is nog flink onstabiel, dus vandaag nog zeker niet. Het is heel lastig aan te geven waar de buien donderdag precies gaan vallen', aldus Mizee. Afgelopen dinsdag zorgde onweersbuien al tot wateroverlast op veel plekken in Zuid-Holland. Ook moest een basisschool in De Lier noodgedwongen dicht blijven nadat een systeemplafond door de hevige regen naar beneden was gekomen. LEES OOK: Nieuwkopers helpen ondergelopen supermarkt: ‘De betrokkenheid van het dorp is dan extra mooi'