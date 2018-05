Stel jouw vraag aan hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen

REGIO - Waarom krijgt iemand voor een dodelijk verkeersongeluk zo’n lage straf? Waarom kan het Openbaar Ministerie zo weinig zeggen over een moordonderzoek? En hoe werkt zo’n onderzoek eigenlijk? Hoofdofficier Bart Nieuwenhuizen beantwoordt dinsdag 5 juni om 15:00 uur al je vragen in een Q&A op de Facebookpagina van Omroep West.

Bart Nieuwenhuizen is sinds 2015 de hoogste baas van het Openbaar Ministerie in Den Haag. Hij werkte ooit korte tijd als agent op straat in Rotterdam en was jarenlang hoofdofficier in Brabant. Je zou hem kunnen kennen van zijn columns bij Omroep West of andere optredens in de media, waar hij vaak geen blad voor de mond neemt.

Stuur je vragen nu alvast in via onderstaande module, of bewaar ze tot 5 juni. Bart Nieuwenhuizen beantwoordt ze dan live op onze Facebookpagina.

Wil je een vraag via je mobiele telefoon insturen? Klik dan hier.