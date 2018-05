Deel dit artikel:











Problemen op A20 richting Gouda: lekke banden door schroot op de weg Vrachtauto met ijzerafval gekanteld op de A20 | Foto: Bas Alblas

GOUDERAK - De A20 richting Gouda is afgesloten vanaf het Kleinpolderplein in Rotterdam. Verkeer moet omrijden, via de Beneluxtunnel (A4, A15, A16), adviseert de ANWB. De weg blijft nog zeker tot 15.00 uur afgesloten, meldt Team Verkeer Rotterdam. Twaalf auto's staan ter hoogte van het Terbregseplein met een lekke band op de vluchtstrook, meldt Rijkswaterstaat.

Een container die van een vrachtwagen is gevallen, zorgt voor de problemen op de A20. De autobanden gingen kapot door het staal dat uit de container op de weg is beland.