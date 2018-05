Wieken maandag terug op Korenmolen in 's-Gravenzande

'S-GRAVENZANDE - De Korenmolen in 's-Gravenzande krijgt komende maandag eindelijk zijn wieken terug. Ruim zes maanden geleden werden de wieken van de molen verwijderd. En dat terwijl de wieken pas in het voorjaar van 2016 waren geïnstalleerd.

Het bleek dat bij meerdere molens problemen waren met de wieken. Heel technisch, maar het toegepaste systeem van deelbare roeden bleek niet te deugen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed stelde geld beschikbaar zodat de wieken van alle getroffen molens -waaronder dus ook de molen van 's-Gravenzande- gerepareerdkonden worden. Aanvankelijk was de hoop dat de molen eind vorig jaar nieuwe wieken zou krijgen.

De Korenmolen heeft sowieso in de afgelopen jaren heel wat meegemaakt. Zo brak tijdens een stormachtige dag in 2014 de as van de molen en kwamen toen de wieken naar beneden. Daarna volgde juridisch gesteggel over wie de voor de schade zou opdraaien.



In gebruik

Op de Westlandse Molendag (30 juni) worden de wieken officieel in gebruik genomen, meldt de WOS, mediapartner van Omroep West.

