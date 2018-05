Zendmast op kerk Den Hoorn komt er definitief

DEN HOORN - Er komt definitief een zendmast voor mobiele telefonie op de toren van de katholieke kerk in Den Hoorn. Daarvoor hebben burgemeester en wethouders van Midden-Delfland een vergunning afgegeven. De aanvraag daarvan zorgde in de afgelopen maanden voor een hoop onrust in het dorp.

Volgens omwonenden kan de straling leiden tot hoge bloeddruk en ziektes als kanker en diabetes. Meer dan 300 mensen tekenden een petitie tegen de zendmast en ook tijdens een informatie-avond in dorpscentrum De Hoornbloem over dit onderwerp werd de weerstand goed duidelijk.

De gemeente Midden-Delfland heeft geen zeggenschap over de plaatsing. In het Nationaal Antennebeleid is vastgelegd dat een zendmast kleiner dan vijf meter vergunningvrij is. In dit geval is wel een vergunning aangevraagd, omdat het hier gaat om plaatsing in een monument. De gemeente mag wettelijk alléén toetsen of de aanvraag het monument schaadt of niet. Andere overwegingen, zoals gezondheidsrisico's, mogen daarbij geen rol spelen.



Dekkingsgat

De zendmast op de kerk is volgens telecomprovider Vodafone nodig. In Den Hoorn zou een 'dekkingsgat' zijn ontstaan nadat twee zendmasten van het voormalige Reinier de Graaf Ziekenhuis af moesten, omdat dit pand werd gesloopt. Vodafone kwam bij de kerk uit, omdat dit het hoogste gebouw in het dorp is. Het bestuur van de kerk aan de Hoornseweg liet eerder weten dat het zich goed heeft laten informeren over de gevolgen en op basis daarvan heeft besloten mee te werken.

