De opbouw begint: dit wil je weten over de finish van de Volvo Ocean Race Plattegrond Race Village | Foto: Volvo Ocean Race Plattegrond finish | Foto: Volvo Ocean Race Legend-boten | Foto: Volvo Ocean Race

DEN HAAG - Het aftellen is begonnen: over drie weken komen de boten van de Volve Ocean Race aan in de haven van Schevingen. Op het strand wordt vanaf maandag gewerkt aan de opbouw van de speciale Race Village. Wat is daar allemaal te doen en waar moeten bezoekers rekening mee houden?

Zondag 24 juni eindigt de Volvo Ocean Race voor het eerst in Nederland. Na 45.000 zeemijlen komen de zeven deelnemende teams aan op eindbestemming Den Haag. Vanaf dan staat de Scheveningse haven één week lang in het teken van het zeilevenement. En speciaal daarvoor wordt de Scheveningse haven omgebouwd tot het zogenoemde Race Village. Daar worden tal van gratis activiteiten georganiseerd. En die staan, uiteraard, allemaal in het teken van de watersport. Een overzicht: EK Optimisten race: maandag 25 juni gaat het officiële EK optimistzeilen van start. Zo'n 300 kinderen uit heel Europa strijden vijf dagen lang om de beste optimistzeiler van Europa te worden.

maandag 25 juni gaat het officiële EK optimistzeilen van start. Zo'n 300 kinderen uit heel Europa strijden vijf dagen lang om de beste optimistzeiler van Europa te worden. Legends Race: alle Nederlandse en buitenlandse schepen en bemanningsleden die ooit aan de Volvo Ocean Race meededen, zijn door de organisatie uitgenodigd voor een reünie. Speciaal voor hen wordt de Legends Race georganiseerd. Zij starten in Göteburg en finishen ook bij ons in Den Haag, naar schatting op zondag 24 en maandag 25 juni. En tijdens de Legends Parade op donderdag 24 juni varen de boten van oud naar jong weer één voor één de haven uit. Tip van de organisatie: de boten zijn het beste te zien op de Pier. Matchrace team AkzoNobel en team Brunel: de twee Nederlandse rivalen van de Volvo Ocean Race gaan woensdag 27 juni nog één keer de strijd aan. In een vriendschappelijke matchrace op de Noordzee sluiten zij hun reis rond de wereld af. Clinics: de hele week worden er diverse clinics georganiseerd, zoals beachvolleybal, vliegeren en suppen. Prijsuitreiking: de week wordt afgesloten met, hoe kan het ook anders, de prijsuitreiking van de Volvo Ocean Race.

De Race Village is vanaf zondag 24 juni tot en met zondag 1 juli iedere dag geopend om 10.00 uur. Toegang is gratis. De Race Village is vanaf zondag 24 juni tot en met zondag 1 juli iedere dag geopend om 10.00 uur. Toegang is gratis. Bereikbaarheid

De organisatie verwacht tussen de 400.000 en 500.000 bezoekers. Dat is natuurlijk hartstikke gezellig, maar dat betekent ook dat de haven lastig te bereiken is. Ben je van plan vanaf een eigen bootje naar de Volvo Ocean Race te kijken? Houd er dan rekening mee dat de haven van 15 juni tot en met 3 juli alleen toegankelijk is voor de boten die er een ligplaats hebben. De organisatie adviseert passanten uit te wijken naar de volgende jachthavens in de buurt:

IJmuiden

Rotterdam

Stellendam

De organisatie raadt bezoekers af met de auto te komen. Op de boulevard, aangrenzend aan het evenemententerrein, is parkeren niet mogelijk. Daarom adviseert de organisatie gebruik te maken van het openbaar vervoer of de fiets. Informatieavond





Maandag 11 juni organiseert de Volvo Ocean Race een informatieavond voor omwonenden, ondernemers en havengebruikers. Tijdens deze avond worden het programma en de praktische maatregelen toegelicht. De informatieavond vindt plaats in het Zuiderstrandtheater en aanmelden kan tot 5 juni. De zeven deelnemende teams in de Volvo Ocean Race zijn op dit moment in Cardiff, Wales. Daar starten ze op 10 juni voor de tiende etappe naar Göteburg. Op 21 juni start vanaf daar de laatste etappe: een sprint van ongeveer drie dagen richting het eindpunt: Scheveningen Haven. Lees hier al onze berichtgeving over de race