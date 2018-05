LIVEBLOG: 800 medewerkers naar huis na ontruiming stadskantoor

REGIO - Donkere wolken met een flinke regenbui. Het ging los boven de regio. Het Stadskantoor Delft is ontruimd vanwege wateroverlast. Kinderen moesten in de hagel fietsexamen doen en in De Lier vrezen ze het ergste nu er weer zoveel water valt. We houden je hier op de hoogte.

12.31: In de Boegstraat in Den Haag is een woningbrand uitgebroken. De brandweer vermoedt dat de brand is ontstaan door blikseminslag. 'Ooggetuigen zien veel vlammen.'

12.30: De brandweer Haaglanden vertelt dat de meeste meldingen van wateroverlast komen uit de regio Delft. 'We hebben veel voertuigen ingezet om alle meldingen af te handelen. In de regio's Delfland en Westland valt het volgens de brandweer mee met het aantal meldingen.

12.29 uur: In Delft zijn 800 mensen naar huis gestuurd door de lekkage

in het gloednieuwe Stadskantoor.

12.06 uur: Door de vele regen is brand ontstaan in een meterkast aan de Oosthuijsenlaan in 's-Gravenzande. Boven de meterkast was een lekkage. Een groot aantal bedrijven en woningen in de omgeving zit zonder stroom. (filmpje van Max Spies)



Wateroverlast bij kinderopvang 't Kickertje in Den Hoorn. De brandweer is ter plaatse. Kinderen zijn naar elders gebracht. (Zie foto)Bij mediapartner WOS in 's-Gravenzande komen de putdeksels naast het parkeerterrein omhoogBloemenveiling Flora Holland in Honselersdijk heeft flink last van het water dat met bakken uit de hemel is gekomen.:Na de wolkbreuk is het stadskantoor van de gemeente Delft ontruimd. Er is sprake van ernstige wateroverlast in het gebouw en daarom moeten alle ambtenaren naar buiten. De publiekshal is tijdelijk dicht, laat de gemeente weten.Het stadskantoor ligt boven het station van Delft. Vooralsnog zijn er geen gevolgen voor het treinverkeer, aldus de NS.: Zo zag de regenbui eruit.In De Lier zien ze het weer met angst en beven tegemoet. Daar ging het de afgelopen dagen vaker mis met de regen en was er veel wateroverlast.En in Wassenaar moesten leerlingen in de hagel en regen fietsexamen doen.Een prachtige foto via het tweetaccount van Janneke HolmanEn dan heb je schoolreisje in Drievliet