Gebruikers nieuwe Haags cultuurcomplex teleurgesteld over vloer in concertzaal

DEN HAAG - De gebruikers van het nieuwe cultuurcomplex op het Spuiplein in Den Haag vinden het ‘uitermate teleurstellend’ dat het in de concertzaal geen beweegbare vloer komt. Directeur Henk Scholten van het Dans- en Muziekcentrum (DMC), de toekomstige huurder van het gebouw, hoopt het nieuwe college dat volgende week aantreedt toch nog te kunnen overhalen zo’n vloer aan te leggen. ‘Het zou zonde zijn als zo’n vloer er niet in komt, want nu wordt die zaal veel minder goed te gebruiken’, zegt hij.

De discussie over de aanleg van een beweegbare vloer speelt al enige tijd. De gebruikers, bouwer Cadanz en de gemeente verschillen van mening over wat er destijds in het programma van eisen is vastgelegd. De gebruikers – onder meer het Nederlands Danstheater, Residentie Orkest en Koninklijk Conservatorium – vinden dat destijds wel degelijk is vastgelegd dat de vloer vlak gemaakt moest kunnen worden. De gemeente zegt dat dit onderdeel was van ‘een pluspakket’. De bouwer stelt dat het wel kan, maar daarvoor extra geld moet worden betaald.

Dat er geen beweegbare vloer komt, betekent in de praktijk dat de concertzaal straks schuin gaat aflopen. Daardoor zou hij vooral geschikt zijn voor klassieke concerten, maar veel minder voor pop en bijvoorbeeld congressen. Scholten zei daarover eerder dat een schuine vloer ‘erg onhandig’ is. ‘Eigenlijk is niemand daar blij mee. Want bij een helling van vier procent, kijk je bij klassieke concerten nog steeds tegen het hoofd van de man of vrouw voor je aan. En het is ook niet handig bij andere gelegenheden.’



Extra geld

De nu nog verantwoordelijk wethouder Joris Wijsmuller (Haagse Stadspartij) maakte eind maart al duidelijk dat als er een beweegbare vloer in het complex moet komen, de gemeenteraad daarvoor extra geld ter beschikking moet stellen.

Deze week schreef hij een nieuwe brief over de kwestie aan de gemeenteraad. Hij noemt het een ‘lastige samenloop van omstandigheden’ dat juist in deze periode waarin bijna een nieuw college aantreedt er een besluit moet worden genomen over de vloer. Vanwege de grote gevolgen heeft hij de kwestie voorgelegd aan de toen nog onderhandelende partijen voor een nieuw college. Wijsmuller: ‘De onderhandelingstafel heeft in een reactie laten weten dat men geen oordeel wilde geven over het alsnog wel of niet realiseren van een beweegbare vloer.’



Dankbaar

Richard de Mos van de grootste partij in Den Haag, Groep de Mos/Hart voor Den Haag, liet dinsdag bij Omroep West weten dat ook de nieuwe coalitie geen geld wil uittrekken voor een beweegbare vloer. En dat de gebruikers ‘dankbaar’ moeten zijn voor alles wat er wel komt.

Volgens Henk Scholten van DMC is dat besluit waarschijnlijk mede gebaseerd op verkeerde aannames. Want bouwer Candanz zou aan de gemeente hebben voorgerekend dat zo’n beweegbare vloer twaalf miljoen euro extra kost: twee miljoen voor de vloer zelf en tien miljoen vanwege twintig weken extra bouwtijd. ‘Dat is bizar,’ zegt Scholten. Want recent hebben onder meer theaters in Haarlem en Arnhem zalen geopend waarin een beweegbare vloer werd ingebouwd voor rond de twee miljoen.



Optimaal

Vandaar dat hij wethouder Boudewijn Revis (VVD) – die in het aanstaande college verantwoordelijk wordt voor het complex – hoopt te kunnen overtuigen van het belang van zo’n vloer. ‘Bij een nieuw gebouw moet je willen dat het optimaal wordt. Ik begrijp best dat je twaalf miljoen euro niet terug kan verdienen. Maar je moet niet met dat bedrag rekenen. Wij willen er graag alles aan doen dat die beweegbare vloer er toch komt.’

Dat De Mos verklaarde dat de gebruikers ‘dankbaar’ moeten zijn, snapt Scholten ook niet helemaal. ‘Dit is een gebouw voor de stad. Niet voor mij. Je zegt ook niet tegen een directeur van een ziekenhuis dat hij dankbaar moet zijn voor een nieuw gebouw.’