Gouwenaar die vrouw en kinderen mishandelde krijgt toch geen tbs

DEN HAAG - Gouwenaar Cornelis van S. (40) wordt toch niet jarenlang opgesloten in een tbs-kliniek vanwege het 'schrikbewind' waaraan hij thuis zijn vrouw en twee jonge kinderen onderwierp. Dat heeft het Haagse gerechtshof bepaald.

Van S. gebruikte veelvuldig geweld in huis. Hij sloeg zijn vrouw en twee kinderen tegen kaak, hoofd en lichaam. Zijn vrouw gaf hij ervan langs met een stoelpoot. Hij plakte bij een kind de mond af met tape, en trok die er weer met kracht af. Hij zou verder een aansteker bij haar vingers gehouden hebben, en haar haren tegen haar wil afgeknipt hebben. De kinderen liet hij zonder dekens in een schuur slapen, op een onverwarmde vloer.

De rechtbank oordeelde in 2016 dat de man thuis 'een waar schrikbewind' had gevoerd. Omdat hij lijdt aan psychische stoornissen, diende hij opgesloten te worden in een tbs-kliniek voor dwangverpleging. Daarnaast kreeg hij nog een celstraf van 300 dagen.



'Te ingrijpend'

Het gerechtshof in Den Haag, waar van S. in hoger beroep ging tegen de veroordeling, vindt nu dat opsluiting van de man in een tbs-kliniek 'te ingrijpend' is. Het hof vindt het voldoende als de Gouwenaar in een normale GGZ-instelling wordt behandeld. Dan moet hij zich wel houden aan allerlei voorwaarden. Zo mag hij zelf geen contact opnemen met zijn kinderen, en mag hij geen alcohol of drugs meer gebruiken.

Houdt hij zich niet aan die voorwaarden, dan zou hij alsnog in een tbs-kliniek behandeld moeten worden. Het hof komt met deze uitspraak tegemoet aan de wens van de Gouwenaar. Twee weken geleden vroeg hij het hof om nog een kans. Overigens heeft het gerechtshof hem wel een hogere celstraf van 600 dagen opgelegd.