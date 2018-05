Wateroverlast: Stadskantoor Delft vrijdag weer open

Het stadskantoor in Delft is onruimd | Foto: Twitter Gemeente Delft

DELFT - Het stadskantoor van de gemeente Delft was gesloten voor bezoekers. Het gebouw werd donderdagochtend ontruimd vanwege wateroverlast. 'Zeker 800 medewerkers zijn naar huis gestuurd en alle afspraken komen te vervallen', zegt een woordvoerder. Vrijdag gaat het gebouw weer open.

De gemeente probeert iedereen die donderdag een afspraak heeft telefonisch te bereiken om de afspraak te verzetten. Het kantoor gaat vrijdag weer open en bezoekers kunnen dan weer terecht voor een afspraak.



Volgens gemeentesecretaris Hans Krul is het nog onduidelijk hoe de extreme wateroverlast heeft kunnen ontstaan. 'Er is natuurlijk veel neerslag geweest in een korte periode. Daarop is het gebouw blijkbaar niet ingesteld. Maar we weten nog niet wat de precieze oorzaak is', zegt Krul in radioprogramma Studio Haagsche Bluf.

Het stadskantoor werd in juni 2017 geopend. Hoe kan het toch dat een nieuw gebouw zo snel overstroomd? 'Ik baal er ook verschrikkelijk van, hier staat geen blij mens.Tegelijkertijd is het ook een goede les. We gaan kijken naar hoe we dit in de toekomst kunnen verkomen', aldus Krul.

